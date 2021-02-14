Парк ремесел на ВДНХ подготовил мастер-классы по созданию символов Дня всех влюбленных

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14 февраля 2021, 13:35

Фото: Pixabay

На ВДНХ 14 февраля организовали целую программу. В парке ремесел проходят мастер-классы по созданию символов праздника влюбленных – сердец в разных техниках и из разнообразных материалов.

На Карамельной мануфактуре предлагают научиться создавать сладкие сердечки из натуральных ингредиентов. В мастерской «Симфония фарфора» гости оформляют фарфоровые сердечки в технике ручной надглазурной росписи. Можно выбрать надпись и шрифт из предложенных или создать свой.

В Мастерской и Школе стекла научат создавать сердечки в технике фьюзинг - спекание цветного стекла при высокой температуре в муфельной печи. На мастер-классе участники познакомятся с технологией высокотемпературной обработки стекла, которая позволяет создавать художественные произведения с уникальной фактурой, не подверженные старению и изменению цвета.

Мастер-классы «Звериная любовь» и «Стрела Амура» организованы в оранжерее «Городской фермы». Желающие смастерят валентинку в форме зверей и подвеску в форме стрелы. Во время квеста «Влюбленный художник» участники помогут творцу, потерявшему голову от любви, спасти выставку и дополнят ее своей валентинкой.