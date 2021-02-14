Синоптик Тишковец предупредил о холодной весне, но жарком лете в Москве

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14 февраля 2021, 12:58 Источник: РИА Новости

цветы, фото: pixabay.com

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы весной и летом. По его словам, март и апрель будут холодными.

«Такой холодильник, такое мощное снежное покрывало, которое сформировалось на просторах Среднерусской равнины, это будет своеобразная камера холода, которая будет оказывать влияние на температурный фон. По долгосрочным прогнозам, март примет эстафету холода, по моим оценкам, месяц будет на один-четыре градуса холоднее нормы с небольшим дефицитом осадков», - высказал он.

Тишковец пояснил, что климатическая весна обычно наступает 27 марта, но в этом году, возможно, смещение даты на одну-две недели вправо. При этом он отметил, что средняя дата схода снежного покрова в Москве - 12 апреля. Однако в этом году сход снега произойдет в самую позднюю дату, не раньше 15-20 апреля, а в лесах может держаться чуть ли не до Первомая, уточнил синоптик.

«А потом климатическое качели пройдут в обратную сторону. Вторая половина апреля, май, весенне-летний сезон будут теплыми и местами жаркими. Климатическая система пойдет в знак плюс и компенсирует нам все неприятности, связанные с холодом», - заключил он.