В Калужской области объявлено об аномально холодной погоде с 14 по 18 февраля

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14 февраля 2021, 12:32 Источник: МЧС

фото: pixabay.com

ГУ МЧС России по Калужской области предупредило об аномальных морозах в регионе в период 14 по 18 февраля. В ночные часы температура воздуха будет понижаться до минус 24 - минус 30 градусов, днем преобладающая температура воздуха ожидается - минус 11 - минус 17 градусов.

По информации Гидрометцентра России, в эти дни на территории Центрального Федерального температура воздуха может быть на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

Спасатели призывают граждан не покидать без крайней необходимости свои дома. "При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны!" - говорится в сообщении МЧС.