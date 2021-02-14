В Калужской области объявлено об аномально холодной погоде с 14 по 18 февраля

ГУ МЧС России по Калужской области предупредило об аномальных морозах в регионе в период 14 по 18 февраля. В ночные часы температура воздуха будет понижаться до минус 24 - минус 30 градусов, днем преобладающая температура воздуха ожидается - минус 11 - минус 17 градусов.
По информации Гидрометцентра России, в эти дни на территории Центрального Федерального температура воздуха может быть на 7-12 градусов ниже климатической нормы.
Спасатели призывают граждан не покидать без крайней необходимости свои дома. "При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны!" - говорится в сообщении МЧС.
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