В России выявлено 14185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19
14 февраля 2021, 10:54
В России за сутки, по данным оперштаба на 14 февраля, выявлено 14 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние 24 часа выздоровели и выписаны 15 194 человек.
Скончались в России 430 человек, у которых у которых был подтвержден ковид. Нарастающим итогом в России зафиксировано четыре миллиона 071 883 случая коронавирусной инфекции нового типа. Вылечены и выписаны 35 миллионов 931 011 пациентов.
Всего за период пандемии скончались 80 126 человек с подтвержденным COVID-19.
В Москве за последние 24 часа у 1 559 человек диагностировано заражение ковидом. 2 089 пациентов выздоровели. Умерли 58 человек.
Днем ранее оперштаб сообщал, что в России выявили 14 861 новый случай заражения коронавирусом нового типа
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