Общественники сообщили о нападении обвиняемого в госизмене в пользу Украины офицера на сотрудника СИЗО в Москве

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14 февраля 2021, 10:34 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Обвиняемый в госизмене в пользу Украины российский офицер Руслан Артыков напал на сотрудника в СИЗО "Лефортово" в Москве. Об этом сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии, журналист Ева Меркачёва.

Общественники узнали о нападении лейтенанта при посещении СИЗО "Лефортово". Как отметила правозащитник, у задержанного якобы за сотрудничество с военной разведкой Украины, ранее у него наблюдались проблемы со здоровьем, его вывозили в тюремную больницу.

По словам Меркачёвой, видеозапись нападения на сотрудника СИЗО направлено следствию.

Она отметила, что инциденту предшествовал нервный срыв у Артыкова. В настоящий момент он помещён в карцер.

Руслан Артыков был задержан сотрудниками ФСБ в Аксае (Ростовская область) осенью 2019 года. Спецслужба подозревает его в сборе секретных военных сведений по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. По версии следствия, речь шла о касающихся Вооруженных сил РФ секретных данных, "утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства". ФСБ возбудило уголовное дело по ст.275 УК РФ (государственная измена).

Источник "Интерфакса" сообщал, что Артыков проходил службу по контракту в 175-й бригаде управления ЮВО, дислоцированной в городе Аксай.