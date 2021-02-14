Валерий Соловей предсказал Сергею Фургалу освобождение

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14 февраля 2021, 09:58

Политический аналитик Валерий Соловей провел очередной стрим, в ходе которого ответил на вопросы зрителей YouTube. Один из пользователе спросил его о судьбе бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

- Насколько я знаю, во время его заточения в Москве ему сказали, что «если ты все признаешь, тебе будет скидочка – 10 лет, 12… А если не признаешь, то мы тебе по максимуму хотим закатать – лет 17-20». Он отказался признавать. Так что, против него обвинение и суд будут работать со всеми беспощадностью и жестокостью, присущими российскому кривдосудию. Но я абсолютно уверен, что Фургал не будет сидеть в тюрьме. Он освободится, и после выхода из тюрьмы – а он уже стал национальным героем – он сможет продолжить государственную и политическую карьеру, — сказал Валерий Соловей.

Напомним, что Сергей Фургал обвиняется в организации убийств 15-летней давности. 6 февраля Следственный комитет РФ уведомил Фургала о том, что расследование его дела завершено. Теперь он и его защитники приступят к изучению материалов дела, уместившихся в 75 томах.