Жители Челябинска «выселили» из своего дома торговцев гробами

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14 февраля 2021, 07:20

Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Фирма по продаже ритуальных услуг, работала на первом этаже многоквартирного дома. По заявлению челябинцев прокуратура потребовала закрыть офис.

В столице Южного Урала прокуратура Калининского района прекратила деятельность ритуального салона в жилом доме. Офис ритуальных услуг находился на первом этаже жилого многоквартирного дома, прямо под окнами жильцов. Зная закон челябинцы пожаловались в СМИ – в надзорном ведомстве незамедлительно организовали проверку.



- Установлено, что индивидуальный предприниматель на первом этаже жилого дома № 89 по ул. Братьев Кашириных осуществляет деятельность по реализации ритуальных товаров в салоне «Ритуал-Сервис, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. - Между тем, законодательство содержит запрет на размещение в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов салонов ритуальных услуг».



Стоит отметить, что жалоба уже отправилась в суд – по итогам проверки в судебную инстанцию было направлено исковое заявление о запрете размещения магазина ритуальных услуг в нежилом помещении многоквартирного дома. Сегодня «ритуальный случай» находится на контроле прокуратуры.