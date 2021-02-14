Транзитные поезда из Челябинска станут «новоселами»

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14 февраля 2021, 07:18

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Поезда из столицы Южного Урала будут приходить в столицу России на новый вокзал. В Москве совсем скоро сдадут новый железнодорожный вокзал «Восточный».

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на polit74.ru, новый железнодорожный вокзал в Москве возводят впервые за последние сто лет. Новый вокзал в Восточном административном округе столицы уже получил название «Восточный». Откроют железнодорожную новостройку к началу мая.

На новый вокзал переведут часть поездов, которые сейчас прибывают на другие московские вокзалы: транзитные поезда дальнего следования, которые следуют из Челябинска в сторону Мурманска и Санкт-Петербурга.