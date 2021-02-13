Умерла туристка, упавшая в ущелье каменного массива Усьвинские столбы в Пермском крае

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13 февраля 2021, 22:19 Источник: vk.com, Пермский край, реальный край

фото: vk.com

Туристка, упавшая в ущелье каменного массива Усьвинские столбы в Пермском крае, скончалась по пути к врачам скорой помощи. Погибшей женщине было 38 лет. По предварительным данным, туристка посещала Усьвинские столбы в составе незарегистрированной тургруппы из Тюмени.

При прохождении маршрута женщина упала в ущелье. Туристку доставали из ущелья спасатели краевой и Чусовской служб спасения в течение полутора часов. Они использовали спелеооборудование, веревки и специальные носилки. Туриста получила очень тяжелые травмы. Спасатели повезли пострадавшую от каменного массива в Усьву пять километров на "Буране" в санях-волокушах. Но она скончалась по дороге.

Усьвинские столбы — большой каменный массив почти в 200 км от Перми на правом берегу реки Усьвы, утесы возвышаются на 120-метровую высоту над водой. У основания столбов есть пещеры и гроты, в которых остались следы жизни древних людей. Этот объект часто посещают туристы.