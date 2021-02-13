РИА Новости: Адвокаты Навального обратились в Комитет министров Совета Европы

Аргументы Недели → Общество 13+

13 февраля 2021, 21:49 Источник: РИА Новости

Алексей Навальный, фото: vk.com/navalny

Защита Алексея Навального, которому условный срок по делу о хищении средств "Ив Роше" заменили лишением свободы с отбыванием срока наказания в колонии, обратилась в Комитет министров Совета Европы. Эту информацию сообщила адвокат Навального Ольга Михайлова.

Михайлова объяснила, что защита обратилась в Комитет министров Совета Европы в связи с тем, что Россия не исполняет решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу "Ив Роше". Как уточнила адвокат Навального, обращение будет рассмотрено в марте.

По словам юриста Ольги Михайловой, к злостным нарушителям, не исполняющим решения суда, может быть применена 46 статья Конвенции о защите прав человека, которая наделяет решения ЕСПЧ обязательной силой. По данным адвоката Навального, эта статья применялась единожды - в отношении Азербайджана, осужденного в итоге освободили.

В документе, поданном в Комитет министров, указано, что ЕСПЧ признал нарушение двух статей Конвенции - о праве на справедливое судебное разбирательство и о наказании исключительно на основании закона. Представитель Навального заявляет, что Россия не хочет выполнять данное решение ЕСПЧ.

В рамках дела "Ив Роше" Страсбург отказался признавать дело политически мотивированным и не стал предписывать российским властям отменить приговор. ЕСПЧ пришел лишь к выводу о том, что действия обвиняемых могли быть как преступлением, так и обычной коммерческой деятельностью.

Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты ЕСПЧ.