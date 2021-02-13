В Домодедово пассажиры 13 февраля ждут вылеты по 10-12 часов, и число задержанных вылетов растёт

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13 февраля 2021, 20:19 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В московском аэропорту Домодедово в субботу, 13 февраля, пассажиры ждут вылеты 10-12 часов.

И число задержанных из-за погодных условий вылетов растет.

В Домодедова на табло все строчки показывают задержку, а вылеты большинства рейсов снова переносят из-за снегопада и его последствий на несколько часов.

По словам очевидцев, в залах ожидания полно людей, в кафе и ресторанах нет ни одного свободного места.

Администрация аэропорта Домодедово ранее уже сообщала, что из-за экстремальных метеоусловий все службы аэропорта работают в усиленном режиме, чистят снег на взлетно-посадочных полосах и проводят противообледенительную обработку самолетов.

По этим причинам возможна корректировка времени вылета самолетов.