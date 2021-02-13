Обнаруженный у норок на ферме на севере Польши штамм коронавируса может передаваться человеку и наоборот

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13 февраля 2021, 18:11 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Обнаруженный у норок на ферме в Поморском воеводстве на севере Польши штамм коронавируса может передаваться человеку и наоборот. Министерство сельского хозяйства Польши опубликовало на своем сайте сообщение по итогам проведенного экспертами-вирусологами исследования.

По данным польского минсельхоза, вирус, выявленный у норки с фермы в Картуском повяте (малая административно-территориальная единица в Польше), может передаваться человеку и наоборот.

Коронавирус был обнаружен у норок на ферме в конце января. Более 5,8 тысяч животных решено было уничтожить. Всего в Польше норок разводят на 350 фермах.