Одинокий бизнесмен завещал своей любимой собаке по кличке Лулу пять миллионов

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13 февраля 2021, 16:47

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Одинокий американский бизнесмен Билл Доррис завещал своей любимой собаке по кличке Лулу пять миллионов долларов. У предпринимателя из Нэшвилла (штат Теннесси) не было ни супруги, ни детей. Если мужчине надо было по делам уехать из города, он оставлял собаку породы бордер-колли своей хорошей подруге.

Билл Доррис очень любил свою собаку и позаботился о завещании. После его смерти ухаживать за 8-летней Лулу будет подруга покойного бизнесмена Марта Бертон.

Женщине также в завещании прописана ежемнсячная сумма - вознаграждение по уходу за Лулу.

Бертон поделилась, что вряд ли они с Лулу смогут потратить миллионы. Женщина с юмором отметила, что они с собакой постараются это сделать.

По данным издания AP, покойному Биллу Доррису также принадлежал участок земли возле автострады, на которой находится памятник генералу армии конфедератов Натаниэлю Бедфорду Форресту. Участь земли и памятника будет решаться в суде.