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Одинокий бизнесмен завещал своей любимой собаке по кличке Лулу пять миллионов

, 16:47

Одинокий бизнесмен завещал своей любимой собаке по кличке Лулу пять миллионов
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Одинокий американский бизнесмен Билл Доррис завещал своей любимой собаке по кличке Лулу пять миллионов долларов. У предпринимателя из Нэшвилла (штат Теннесси) не было ни супруги, ни детей. Если мужчине надо было по делам уехать из города, он оставлял собаку породы бордер-колли своей хорошей подруге.

Билл Доррис очень любил свою собаку и позаботился о завещании. После его смерти ухаживать за 8-летней Лулу будет подруга покойного бизнесмена Марта Бертон.

Женщине также в завещании прописана ежемнсячная сумма - вознаграждение по уходу за Лулу.

Бертон поделилась, что вряд ли они с Лулу смогут потратить миллионы. Женщина с юмором отметила, что они с собакой постараются это сделать.

По данным издания AP, покойному Биллу Доррису также принадлежал участок земли возле автострады, на которой находится памятник генералу армии конфедератов Натаниэлю Бедфорду Форресту. Участь земли и памятника будет решаться в суде.

ИЧ

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