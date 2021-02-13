Мосгорпарк подготовил 12 романтических маршрутов в преддверии Дня влюбленных

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13 февраля 2021, 16:24

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Пресс-служба Мосгорпарка сообщила о том, что в столице по случаю Дня всех влюбленных организованы романтические маршруты.

«Московские парки - идеальные места не только для долгих прогулок, но и для свиданий. Мосгорпарк подготовил 12 романтических маршрутов по столичным зонам отдыха: прогулку по вкусу найдет каждый», - отмечается в сообщении.

В Парке Горького 14 февраля в музее, расположенном в Арке Главного входа, можно посетить постоянную экспозицию «Начало», посвященную истории парка. В этот день в парке состоится выступление группы «44 сыра». Начало выступления в 18:00.

В «Музеоне» начать романтическую прогулку можно со входа в парк со стороны Мароновского пер. По пути можно попробовать посчитать, сколько скульптур в парке посвящено теме любви, а на набережной предлагается познакомиться с фотопроектом EXISTENTIA Института философии РАН.

В парке «Северное Тушино» романтичную прогулку лучше начать от входа в парк со стороны Захарковского залива. В этом месте открывается вид на отреставрированное здание Северного речного вокзала. Здесь же расположен Музей истории ВМФ, где можно посетить дизельную подводную лодку Б-396 «Новосибирский комсомолец».

«Музей-заповедник «Кузьминки-Люблино» - место, где природа тесно переплетается с историей. Романтический маршрут начинается от центральной аллеи парка. Когда вы дойдете до конца дорожки, не спешите выходить на центральную площадь. Остановитесь у двух берез, растущих из одного корня. Встаньте между двух деревьев, закройте глаза, глубоко вдохните и прикоснитесь со своей второй половинкой к стволам деревьев, подумав о самом сокровенном – ваше желание обязательно сбудется», - говорится в материале пресс-службы Мосгорпарка.

Сад имени Баумана - место для романтичных любителей атмосферной Москвы конца XIX - начала XX века. Романтический вечер в саду Баумана можно провести на уютном катке. Прямо на каток выходит историческая сцена «Ракушка», украшенная диско-шарами. Подсветка в ретро-стиле создает теплую атмосферу старых кинофильмов.

Одним из самых романтических парков является Царицыно. Самый живописный маршрут по парку, «Утренняя дорожка», был проложен еще в XVIII веке. Он начинается у Виноградных ворот, справа от Большого Дворца. В усадьбе Воронцово романтический маршрут предлагается начать с главного входа - ансамбля парадного въезда, выполненного в виде «турецких башен».

Прогулку в Измайловском парке лучше начать с Северного входа в парк. В этой части можно задержаться возле фотовыставки на каштановой аллее и сделать фотографию на фоне Малого колеса обозрения с разноцветными кабинками.

В Таганском парке находится один из самых больших катков в столице. В День всех влюбленных тут будет работать фотограф, а спустя несколько дней распечатанные фотографии можно будет найти на специальном стенде и забрать с собой. В этом парке также можно прогуляться по центральной аллее, на которой расположен фонтан.

«Несмотря на то, что сейчас он не работает, его металлическая конструкция, напоминающая всплеск воды, украсит любое фото. Во время прогулки по парку обратите внимание на яркие стены монастыря и Воскресенский собор», - уточняет пресс-служба.

В парке «Фили» маршрут проходит по берегу Москва-реки. Начинается он со спуска на набережную, возле которого находятся Дерево и скамья влюбленных - арт-объект, установленный специально для влюбленных пар и молодоженов. На металлическое дерево можно повесить замочек.

В саду «Эрмитаж» заливается каток, расположенный на аллеях и дорожках теневой части сада среди света исторических фонарей. В центре катка расположено «Серебряное сердце» - памятник всем влюбленным.

Также место для романтической прогулки 14 февраля можно найти в парке «Сокольники». Лучевые просеки, расходящиеся в разные стороны от партерной части парка - прекрасный маршрут для тех, кто хочет побыть вдвоем. Там же расположено множество лавочек, поэтому в любой момент можно присесть и отдохнуть.