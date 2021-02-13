Новый мэр Ялты хочет добиться отмены решений о выделении городской земли

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13 февраля 2021, 14:56 Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: cоцсети

Янина ПАВЛЕНКО через суды намерена добиваться отмены решений о выделении городской земли.

Глава городской администрации призналась, что узнает о выделении земли в самый неожиданным момент – так случилось, к примеру, с Пионерским парком.

«Когда решили реконструировать этот парк… и взяли документы, то тогда и обнаружилось, что оказывается реконструировать нечего… Наша лишь бетонная дорожка - все остальное частная собственность», - рассказала госпожа ПАВЛЕНКО.

По мнению мэра «картина складывается весьма печальная – дерибан золотой южнобережной земли, который активно шел в украинские годы… Пострадали от этого процесса и местные жители, у которых теперь отнимают парки, скверы, смотровые, детские площадки, и добросовестные покупатели, которые за немалые деньги приобрели участки со статусом под ИЖС в собственность!!!»

ПАВЛЕНКО заверила, что по всем выявленным случаям дела будут переданы в суд и что «мы ждем такого же правильного, справедливого решения суда о том, что выделение этого участка в украинский период было незаконным».