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Причина гибели водоплавающих птиц в Керченском проливе остается невыясненной

, 14:46 Источник: Аргументы недели-Крым

Причина гибели водоплавающих птиц в Керченском проливе остается невыясненной
Фото: cоцсети

Очевидцы пишут, что трупы никто не убирает и они разбросаны на пляжах в зонах отдыха.

Водоплавающих, как пишет «КерчьИНФО», выбросил на берег штормом. Представители министерства природы уточнили, что при визуальном обследовании фактов нарушения требований природоохранного законодательства, которые могли бы повлечь гибель птиц, не выявлено.

Трупы птиц лежат на протяжении нескольких километров вдоль моря.

АОл

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