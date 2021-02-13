Многодетная мама решила заработать, танцуя стриптиз в прямом эфире

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13 февраля 2021, 14:16

Фото: скриншоты с видео из группы Вконтакте

Скандальный ролик появился в одной из групп социальных сетей

Жительница Челябинской области, что 30 тысяч можно заработать, используя камеру и интернет. В прямом эфире она попросила у подписчиков перевести ей средства, а чтобы желание делиться деньгами у пользователей интернет сетей не пропало мать не только спела и сплясала в камеру, но и разделась. В момент записи видео, где мама танцевала стриптиз и материлась с ней находились трое малолетних детей. Стриптиз - шоу появилось в группе «Типичный Челябинск».



На самом видео мама троих детей заявила, что деньги нужны на пиццу , а готовить она не собирается.



- Мне тоже отдохнуть охота, я не яжемать!, - говорила девушка своим подписчикам.



Полиция проведет проверку по данному видео – выступлению. И решит, стоит ли подключать к «прямому эфиру» органы опеки.