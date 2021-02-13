Миллиард рублей Росатом заплатит за транспортировку ядерного топлива в Озерск

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13 февраля 2021, 10:06 Источник: Полит74

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Транспортировать ядерное топливо в Озерск будут из Мурманска

Российская госкорпорация уже объявила тендер. Финишные работы запланировано провести на предприятии Маяк в городе Озерске (Челябинская область).

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на polit74.ru начальная цена аукциона составила более 934 миллионов рублей. Подрядчику необходимо будет провести выгрузку ядерного топлива из баков сухого хранения, которые находятся на спецобъекте в губе Андреева в районе Мурманска и провести подготовку к транспортировке топлива на ПО «Маяк», где его будут перерабатывать.

Определят подрядчика для этих работ в начале марта 2021 года. Срок исполнения работ конец ноября этого года. Контракт будет профинансирован из федерального бюджета.