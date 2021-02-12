Собянин: За год в Москве будет открыто еще 20 новых круглогодичных ярмарок

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12 февраля 2021, 23:09

Фото: Global Look Press

В столице продолжают создавать новые районные ярмарки – построено уже 40, в этом году планируется открыть еще двадцать. По словам мэра Сергея Собянина, такие площадки будут практически в половине районов Москвы.

«Вы помните достаточно примитивные ярмарки, какие были несколько лет тому назад. Мы искали формы, как из них сделать современные торговые объекты, которые были бы наполнены хорошими качественными товарами и работали бы круглосуточно рядом, в шаговой доступности», - рассказал Сергей Собянин в ходе осмотра новой круглогодичной ярмарки в Братеево у выхода со станции метро «Алма-Атинская». Ежедневно торговую площадку посещают 600-650 человек.

Ярмарка в Братеево рассчитана на 30 мест для продавцов, в том числе: 11 мест - для торговли овощами и фруктами, 10 - мясомолочной продукцией, три - рыбой и морепродуктами, шесть - кондитерскими изделиями, бакалеей и сухофруктами. Павильон собран из быстровозводимых конструкций, оснащен системами отопления, вентиляции, кондиционерами и холодильниками. Если потребуется, его можно будет быстро разобрать и использовать в других местах.

На ярмарке представлена продукция производителей из Москвы, Московской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, Чувашской Республики, а также Армении.

Рядом с некоторыми ярмарками находятся спортивные объекты, а также площадки для проведения городских фестивалей. Так, в Братеево рядом с торговым павильоном работает каток с искусственным льдом. Летом он превратится в роллердром.