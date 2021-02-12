В США досрочно освобождена россиянка, успешно выдававшая себя за миллионершу

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12 февраля 2021, 22:37

Анна Сорокина, фото: nbcnews.com

30-летняя Анна Сорокина, которая несколько лет выдавала себя в США за богатую наследницу из Германии и "обвела вокруг носа" банки и шикарные отели более чем на $200 тысяч, вышла на свободу из американской тюрьмы.

Теперь Сорокину депортируют в Германию. Женщина родилась в России в семье дальнобойщика, в 16-летнем возрасте уехала в Германию, а затем в Соединенные Штаты. Она быстро вошла в светское общество Нью-Йорка, обедала в дорогих ресторанах, жила в дорогих гостиницах, придумав себе фамилию Делви. В поле зрения правоохранителей Анна попала после того, как попыталась взять в банке крупный кредит – 22 миллиона долларов. В 2019 году ее арестовали.

На слушании по условно-досрочному освобождению в октябре 2020 года женщина получила "освобождение за заслуги", за хорошую дисциплину и участие в тюремных программах. "Я полностью понимаю, что много человек пострадали, пока я думала, что не делаю ничего плохого", — сказала Анна. Ответ членов комиссии удовлетворил.

Кстати, американские СМИ пишут, что за экранизацию невероятной истории Сорокиной компания Netflix заплатила ей $320 тысяч. Компания HBO также планирует рассказать о жизни россиянки.