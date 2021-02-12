Молодёжь Кубани может рассчитывать на финансовую поддержку стартапов

Аргументы Недели → Общество

12 февраля 2021, 17:17 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе встречи с представителями молодёжных организаций рассказал о новом проекте.



Глава края сообщил, что в регионе будет создан специальный льготный заем под 0,1% для молодежных бизнес-стартапов. Кондратьев подчеркнул, что решил изменить подход к поддержке молодёжи, которая хочет заниматься бизнесом.



"Молодежь живет в реальном мире, и молодежь у нас разная. Многие сегодня хотят заниматься бизнесом. Что сегодня они могут сделать? Прийти в банк, но мы все знаем, какие там ставки. Сейчас разрабатываем новый заем для молодежи, условия будут максимально льготными – под 0,1%. Мы с коллегами обсудили, поручения уже даны, будут изменения в бюджет. Молодежь сможет получить поддержку на свой первый шаг в бизнесе", — пояснил губернатор.



Кондратьев также уточнил, что на эти цели в бюджете предусмотрят полмиллиарда рублей. В скором времени, как рассказали в пресс-службе краевой администрации, будут обнародованы подробные условия новой льготной программы.