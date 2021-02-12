Кубанским студентам увеличат размер специальной молодежной стипендии

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12 февраля 2021, 17:09 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева будет увеличено количество получателей специальной молодежной стипендии краевой администрации.



Прежде выплату присуждали 50 соискателям ежегодно, теперь же это число увеличено до 300 человек. Кроме того, сам размер выплаты увеличат до пяти тысяч рублей.



О таком решении сам глава региона сообщил сегодня, 12 февраля, в ходе встрече с представителями молодежных и ветеранских организаций. Губернатор уточнил, что стипендию будут присваивать студентам, аспирантам, которые показали высокие результаты в творческой, научной и учебной деятельности.