На месте строящейся кубанской трассы пройдут раскопки

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12 февраля 2021, 16:53 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

ПРЕСС-СЛУЖБА ФКУ УПРДОР «ТАМАНЬ»

На месте строительства будущей трассы А-289 «Краснодар – Керчь» будут проведены археологические раскопки и разминирование.



Процедура является обязательной в рамках соблюдения правил безопасности. В центре раскопок могут быть найдены потенциально ценные исторические объекты, важные для сохранения культурного наследия России.



На данный момент специалисты ведут поиск боеприпасов, которые могли остаться на участке со времён Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань», завершение работ запланировано на весну.