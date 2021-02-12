Экс-министр природы Алтая вместо пожарной техники приобрел Toyota Land Cruiser за 6 миллионов рублей

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12 февраля 2021, 16:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: compromat.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Евгений Ларин, который в 2018–2019 годах занимал пост министра природных ресурсов, экологии и туризма Алтая, приговорен судом к трем годам условно. По версии следствия, выделенные на приобретение лесопожарной техники средства чиновник потратил на покупку люксового Toyota Land Cruiser-200.

В январе 2019 года минприроды республики Алтай получило на приобретение лесопожарной техники 6,2 млн рублей. Оказалось, что средства были израсходованы не по целевому назначению. Вместо необходимой техники на них был приобретен автомобиль премиум-класса Toyota Land Cruiser 200 серебристого цвета в комплектации luxe safety. Как выяснилось, пользовался этим внедорожником действовавший в то время глава республики Александр Бердников.

Вот что сообщает издание «Новости Горного Алтая»:

«Указание приобрести автомобиль было дано Ларину в конце 2018 года «с самого верха». Именно тогда, как следует из документов, бывшему министру «стало известно о том, что глава Республики Алтай заинтересован в приобретении за счет бюджетных средств республики автомобиля Toyota Land Cruiser 200 для использования в своих служебных целях». Однако технические характеристики и цена такого автомобиля не позволяли купить его на законных основаниях. Для того, чтобы найти способы выполнить пожелание главы, в конце декабря 2018 года или начале января 2019 года прошло закрытое совещание с участием самого Ларина и трех вице-премьеров. Было решено «перегнать» 6,2 млн рублей на счет Минприроды якобы для реализации программы «Развитие лесного хозяйства». Через несколько недель Минприроды, получив деньги от Минфина, заключило с «Авиалесоохраной» соглашение о предоставлении субсидии «для приобретения объекта особо ценного движимого имущества для реализации госпрограммы «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды», в соответствии с которым деньги оказались у «Авиалесоохраны».

Автономное учреждение не обязано объявлять торги для закупок и может определить поставщика самостоятельно. Именно поэтому и была реализована такая схема покупки машины».

Евгений Ларин обвинение не признал и в последнем слове просил суд вынести «справедливое решение». По словам официального представителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Наталии Чернаковой, бывшему главе минприроды республики назначили три года условно с испытательным сроком два года. Кроме того, экс-чиновнику установлен двухлетний запрет занимать руководящие должности в муниципальных и госорганах.