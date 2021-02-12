Правительство Латвии отменило комендантский час

12 февраля 2021, 14:50[ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]
Кабинет министров Латвии принял решение об отмене комендантского часа. Латвийцы рады!
До сих пор комендантский час начинался по выходным с 22:00 до 5:00 утра. Кабинет министров принял решение об отмене комендантского часа.
За отмену выступило Министерство внутренних дел. По мнению ведомства, полиция сможет эффективнее следить за соблюдением других важных ограничений, снизив заболеваемость таким образом. Например, усилив контроль в транспорте, публичных местах.
Отменив комендантский час, полиция пообещала по ночам выходных дней обеспечить примерно 30% от патрулей, задействованных в контроле комендантского часа.
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