Юрист Елена Лукьянова о политических статьях: на российских адвокатов идет массированная атака

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12 февраля 2021, 14:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Доктор юридических наук и общественный деятель Елена Лукьянова поделилась своим мнением о сложившейся ситуации в России в области права.

Она рассказала, что ее коллеги в настоящее время чувствуют себя «чрезвычайно скверно».

«Конечно, сейчас очень много проблем у людей нашей специальности, многие хотят уйти из профессии, потому что, казалось бы, руки опускаются. Но руки опускать нельзя. Надо идти вперед», - отметила Елена Лукьянова.

Она считает, что на российских адвокатов, которые в наши дни занимаются политическими статьями, идет массированная атака.

«Вот трудно сейчас представить, что в середине 80-х адвоката допускали к обвиняемому только после предъявления ему обвинительного заключения. То есть все время следствия он находился без юридической помощи. И я считаю, что за это время мы проделали очень большой путь. И вот последние несколько лет идет, конечно, такое ретродвижение очень тяжелое, очень неприятное, - подчеркнула юрист.

Лукьянова отметила, что в течение последних двух недель адвокатов не допускали в отделения полиции и даже арестовывали.

«Так вот, оказывается, в судах, при проведении каких-то следственных действий вот этим административно задержанным людям говорят: «Будет у тебя адвокат – значит, будут сутки. Не будет адвоката – значит, уйдешь либо без протокола, либо со штрафом». Вот это уже совсем беда. Это уже наступление на адвокатуру, это противоречит Конституции (право человека иметь юридическую помощь). Это подтверждается, что те, кто пришли с адвокатом, что те, кто написал ходатайство, у них наказание жестче, чем у тех, кто этого не делал», - заявила Лукьянова.

«Почему молчит Пилипенко, председатель Федеральной адвокатской палаты? Зачем тогда нужна Федеральная адвокатская палата, если такой произвол и произвол повсеместный, особенно в Москве? Что это такое? Надо ставить вопрос очень серьезно. Надо ставить перед Верховным судом, перед руководством полиции, перед руководством Росгвардии, перед руководством Следственного комитета. Это что такое?», - задается вопросами юрист.

Она подчеркнула, что адвокаты должны находиться вне политики.

«Адвокаты занимаются защитой в рамках закона. И этот закон в первую очередь стал нарушаться в отношении адвокатов тоже. И это очень серьезная ситуация. Я категорически ставлю вопрос, в том числе как член, может быть, даже фиктивный, но действующего или не действующего Научно-консультативного совета Федеральной палаты адвокатов о том, что этот вопрос срочно нужно ставить перед руководством министерств и ведомств страны, судейского сообщества. Что это такое? Это безобразие. Это абсолютно антиконституционно», - заключила Лукьянова.