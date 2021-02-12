Латвийцы возмущены жадностью авиакомпании airBaltic

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12 февраля 2021, 14:40 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: cоцсети

Не прошло и «тройки» месяцев, как глава латвийской авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс вновь попросил порядка 350 млн.евро у государства «на поддержку штанов».

«Нет сомнений в том, что 2020 год оказался крайне непростым. Это был год, когда мировая авиационная промышленность пережила кризис. Он полностью изменил отрасль. Повторное предоставление государственной помощи сектору авиации неизбежно. Мы сейчас находимся в начале нового года, и впереди нас ждут несколько трудных месяцев. По мере того, как вакцина постепенно становится все более доступной в Европе и во всем мире, мы надеемся, что полеты возобновятся к лету. Некоторые ограничения сохранятся, и в ближайшем будущем перелеты будут отличаться от того, к чему мы привыкли до пандемии, но они будут доступны и безопасны».

Совершенно очевидно, что г-н Мартин Гаусс «готовит» латвийцев «отстегнуть деньги» (налоги) для авиакомпании. Позвольте, но в практически в конце 2020 года авиакомпания получила 250 млн.евро. А где деньги-то? И вновь г-н Гаусс «побирается» у государства. Что происходит?

Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось за комментариями к независимому источнику в Латвии:

«Что же тут не совсем понятно? Это «нормальное» состояние авиакомпании. Просили, просят и будут просить. Понятно, что компания убыточная и была убыточной при «власти» Гаусса. Всем абсолютно понятно, что есть круг людей, которые заинтересованы во вливании денег. Это больше походит на коррупцию. Если учесть, что пилоты, обслуживающий персонал уволен, полетов интенсивных нет, а денег просят все больше и больше. Я думаю, что объяснять не стоит, почему данная авиакомпания не может найти инвесторов… Кому хочется «сотрудничать» с убыточной авиакомпанией? Никому. Говорят много, а все попусту».

Что по данному поводу думают латвийцы?

Мнение из социальных сетей.

«Да сколько можно «вливать» деньги в эту авиакомпанию?! Сплошные убытки! Я понимаю, что можно раз, два, три помочь, но они постоянно требуют! Сейчас люди без работы, цены на продукты повышаются, на электричество и т.д. А тут им дай! Добром это не закончится! Людям надоест содержать на свои налоги эту д… компанию».

«Может стоит раздать по 200 евро пенсионерам и инвалидам, как предложила министр благосостояния Латвии. Дельное предложение. Может стоит людям помочь, чем, простите, «впихивать» в эту ненасытную рожу!»

«А рыло не треснет? Гарантий безопасности нет! Цены на билеты – фантастические! И побираются, побираются. Когда уже нажрутся!»

Хотелось бы услышать и другие комментарии, но, увы, пока их нет!