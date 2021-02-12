Латвийский врач призывает не делать вакцину от коронавируса

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12 февраля 2021, 13:58 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: cоцсети

Нешуточные страсти разгорелись вокруг вакцины в Латвии: одни говорят, что это прививаться просто необходимо, а другие, увы, категорически против.

На почту жителям одного из районов Латвии стала приходить брошюра от семейного врача Евгении Спруде о том, что не стоит делать прививку от коронавируса. Почему?

«Вакцина от коронавируса содержит аденовирус шимпанзе и клетки абортированных младенцев. Вакцина не исследована и неэффективна. Нужно думать перед тем, как вакцинироваться. Все нужно делать с умом. Нужны исследования 10 лет или 5. Прививка - инфицирование. И у меня сердце болит, когда я читаю, что начали вакцинацию в центрах социального ухода. Это же деньги государства! Лучше бы купили лимонов школьникам. Один лимон в день их защитит не только от вируса», - высказала свое мнение семейный врач.

Понятно, что не все латвийские врачи придерживаются такого мнения. Представитель латвийского бюро вакцинации Агнессе Стразда высказала иное мнение: «Аргументы, которые приводит семейный врач в данной брошюре необоснованные. Например, в данной брошюре сказано, что не было экспериментов на животных, чтобы установить воздействие вакцины на репродуктивное здоровье. Это абсолютная неправда. Ее проверяют на животных и ни у одной из вакцин не было замечено никакого влияния на репродуктивные функции. Более того, лекарство находится под дополнительным контролем ответственных учреждений Евросоюза».

Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось за комментариями к члену правления 2-й Рижской больницы Янису Петронису (стаж работы более 50 лет): «Могу сказать, что ситуация с коронавирусом в Латвии, увы, серьезная. В моей больнице очень много врачей, которые заразились коронавирусом. Много. Я сам пострадал от этого недуга. Но избежать вируса не получилось: я принимал пациента, который был заражен. Он не знал об этом. А как врач может отказать пациенту? Никак. Мы регулярно сдаем анализ. Так и обнаружил вирус. То, что это неприятное заболевание – факт. Но главное – реабилитация может проходить долго. Что касается вакцины, то исследования, конечно, идут. Тем, кто переболел, то прививку можно сделать через месяца три. В Латвии вакцина находится под грифом «строго». Есть определенные правила о том, кто и как должен вакцинироваться. Я понимаю, что вакцина создана быстро и это многих людей пугает. Но вакцинироваться нужно. Возможно, стоит понаблюдать… думаю, что к маю станет все более понятно».