В Феодосии блокадница Ленинграда 30 лет жила без отопления

Аргументы Недели → Общество 13+

12 февраля 2021, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Жительница поселка Приморское тридцать лет назад осталась без отопления из-за закрывшейся котельной завода «Море». В настоящее время решать ее бытовые сложности призвали бизнесменов.

Памятные мероприятия, приуроченные к снятию блокады Ленинграда, и чествование оставшихся в живых ветеранов в Феодосии проходят ежегодно. Однако о проблеме женщины власти города узнали только что.

«Меня эта ситуация расстроила и вывела из себя одновременно», - заявил мэр Феодосии Сергей Бовтуненко.

В тоже время оказалось, что власти женщине ничем помочь не могут.

«Мер социальной поддержки, позволяющих оборудовать отопление за счет средств бюджета, не предусмотрено», - сообщил градоначальник.

В результате автономное отопление в квартире блокадницы планируется установить за счет средств предпринимателей. Сами ли они выразили желание помочь или сделали это по чьему-то распоряжению, мэр города не уточнил.

«Большое спасибо представителям бизнеса, которые смогли найти возможность помочь человеку в трудной жизненной ситуации», - сказал Бовтуненко.