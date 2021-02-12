Россиянам станут оставлять прожиточный минимум при списании долгов

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12 февраля 2021, 13:02 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото взято на сайте pixabay.com

При принудительном взыскании с россиян долгов им теперь в обязательном порядке будут оставлять сумму не ниже величины минимального прожиточного минимума. Такое основное положение нового законопроекта, подготовленного партией «Единая Россия».

Такие меры станут принимать в отношении социально-незащищенных людей, к которым отнесли пенсионеров, инвалидов, самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей. По замыслу авторов проекта, такие действия необходимо предпринять для борьбы с бедностью. На данный момент за долги с человека может взиматься 50% его пенсии или заработной платы. После подобных взысканий у него может практически не остаться средств даже на пропитание. Именно поэтому единороссы выступили с инициативой закона, и проработали его во взаимодействии с многими службами, которые тесно соприкасаются с данной проблемой. Министерства труда и юстиции, федеральная служба исполнения наказаний, Банк России – все они дали свои положительные отзывы о законопроекте. И вот теперь этот закон внесен на обсуждение в Госдуму. В случае, если за него проголосует необходимое количество депутатов, он может заработать уже с 1 сентября этого года.

Один из челябинских единороссов, депутат регионального Заксобрания Александр Журавлев, крайне положительно отозвался о новом законе: «В мою приемную не раз обращались люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Были вынуждены взять кредиты, а после не смогли их вернуть. Суды принимали решения и взыскивали долги за неуплату, зачастую под ноль лишая всех средств. Я надеюсь, что это будет только первый шаг в том, чтобы все-таки бороться с бедностью. Это законодательная социально-направленная инициатива».