Общественная палата Москвы обсудит установку памятника на Лубянской площади

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12 февраля 2021, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Комиссия Общественной палаты Москвы 16 февраля обсудит целесообразность установки памятника на Лубянской площади в центре Москвы. Об этом сообщил заместитель председателя городской Общественной палаты Алексей Венедиктов.

«Мы пригласили туда главного архитектора Москвы [Сергея Кузнецова], руководителя комиссии по монументальному искусству [при Мосгордуме Игоря Воскресенского] поговорить, а нужна ли такая "вертикаль", доминанта на площади. Для меня очевидно, что нужна, но хочется послушать и затем направить свое заключение, там, в мэрию", - отметил Венедиктов.

По его мнению, в этом вопросе присутствует ряд ключевых моментов, при обсуждении которых нужно учитывать мнения жителей столицы.

Известно, что ранее с просьбой вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь с открытым обращением выступили некоторые писатели и блогеры. Среди них - Захар Прилепин, Игорь Молотов и Александр Проханов.

«Офицеры России» тоже призвали вернуть памятник на Лубянку. В общероссийской организации уверены, что перенос монумента в 1991 году был незаконным и теперь пора восстановить его на первоначальном месте. В настоящее время памятник находится в парке "Музеон" рядом со статуей Сталина и мемориалом памяти жертв репрессий.