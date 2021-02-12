Озеро Курочкино под Челябинском «грозит» полностью высохнуть

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12 февраля 2021, 12:21 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото:Андрей Ткаченко

Озеро Курочкино в городе Копейске, Челябинской области может обмелеть. Об этом заявил глава Копейска Андрей Фалейчик. Со слов мэра, исчезновение с водной карты Южного Урала водоема связано с откачкой воды из уже закрытой шахты «Красная горнячка». Именно она питает озеро.

Чиновник пояснил, что воду из шахты начали откачивать из-за подтопления частного сектора. Спасая жителей, за два года удалось выкачать порядка 1,2 миллиона кубометров воды. Жалобы в администрацию города прекратились - озеро Курочкино серьезно обмелело. Фалейчик утверждает, что сегодня оно уже на минимальной отметке, и предрекает водоему в будущем стопроцентное осушение.

«Что такое Курочкино? Это остатки шламоотвалов. Пока была обогатительная фабрика, шлам постоянно шел, воду отдавали, было озеро. Фабрика ликвидирована, естественного притока воды нет — и озеро начало сохнуть. Так что озера Курочкино, видимо, в будущем не будет», — сообщает со слов главы Копейска информационное агентство «Первое областное».

Глава уверен: если озеро Курочкино исчезнет, вскроется другая проблема — эндогенные пожары. И это по мнению чиновника: «Замкнутый круг!»