«Притягиваем» качество

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12 февраля 2021, 12:01 [ «Аргументы Недели», Наталья Глазунова ]

Фото: Александр Барыкин; На снимке: нач. лаб. металловедения ЦЗЛ Наталья Кузнецова и представитель фирмы-поставщика обор

В центральную заводскую лабораторию АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» поступило новое оборудование, предназначенное для проверки деталей методом магнитно-порошковой дефектоскопии.

Дефектоскоп, или катушка соленоидного типа, предназначен для выявления трещин в металлических изделиях. Деталь устанавливается на платформу и перемещается в зону высокого магнитного поля, где намагничивается. Затем изделие опускается в специальный раствор, в котором содержатся мельчайшие частицы железа. Если есть трещина, эти частицы выстраиваются вдоль неё, указывая тем самым на место дефекта. Так брак в детали исключается на начальной стадии сборки изделия.

– В прошлом году на нашем предприятии началось освоение нового специзделия – БРП-18, – комментирует начальник ЦЗЛ Александр Любушкин. – В его конструктиве есть детали, которые проходят магнитно-порошковую дефектоскопию. Раньше такую операцию проводили в сторонних организациях, сегодня мы можем это делать своими силами. Также на данном оборудовании можно будет проверять детали и других изделий, выпускаемых на АПЗ.

В ЦЗЛ есть установка для дефектоскопии габаритных деталей. Новая предназначена для проверки изделий малых форм. Оба дефектоскопа будут загружены работой на 100%.

Новая катушка установлена на отремонтированном участке. В помещение подведены коммуникации. Большую работу для подключения оборудования к сети высокого напряжения провели заводские электрики и специалисты подрядной организации.

На дефектоскопе будут работать прошедшие обучение начальник лаборатории Наталья Кузнецова и инженер-лаборант Ольга Чеснокова.