Как жителей Волгограда обманом склонили к участию в политической акции

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12 февраля 2021, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Жителям Волгограда предложили принять участие в акции, посвященной Сталинградской битве. Позже в Сети появились кадры массового скопления людей с фонариками на фоне монумента «Родина-мать», а горожане неожиданно для себя узнали, что, на самом деле, они провели флэшмоб в поддержку Путина.

Житель города Владимир Бутенков много лет занимается спортом в одном из клубов Волгограда. Он рассказал о том, как люди попали на эту акцию.

«Просто сказали [выйти] в поддержку дедов. У нас же 2 февраля 78 лет Сталинградской битве было, вот мы туда и пришли – родители с детьми. Постояли. На следующий день вот это видео скинули. Оказывается, что все это было в поддержку Путина, - сообщил мужчина. – А нам тренер сказал. А тренеру, конечно, руководство позвонило и объяснило так, что все, кто занимается в клубе, - все должны обязательно там присутствовать».

После того, как выяснилась истинная цель проведенного флэшмоба, реакция его участников не заставила себя ждать.

«Все родители просто смеялись, все в шоке – опять обманули, опять это подлое время!» - рассказал Бутенков.

Владимир отметил, что помещение спортклуба, в котором он занимается, уже давно находится в плачевном состоянии, а власти города не обращают на это внимание и вспоминают о спортсменах лишь тогда, когда им нужно провести очередной флэшмоб.