Краснодар отмечает 78-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Аргументы Недели → Общество 13+

12 февраля 2021, 09:53 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

12 февраля в Краснодаре традиционно отмечается день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Со дня вступления красноармейцев на улицы кубанской столицы прошло уже 78 лет.



С праздником жителей и гостей краевого центра поздравили губернатор региона Вениамин Кондратьев и глава города Евгений Первышов.



"Период оккупации стал самым страшным в истории Кубани. За это время город был практически разрушен. Здесь же впервые фашисты стали применять "душегубки". Погибли тысячи мирных жителей, женщин и детей", — подчеркнул глава края в своём telegram-канале.



На сегодняшний день в Краснодаре осталось всего шесть ветеранов, которые освобождали город от немецкой оккупации. Также в живых остались двое участников защиты Пашковской переправы. "Они — живая легенда, наша гордость и пример для всех нас", — высказался мэр Евгений Первышов в своих соцсетях.



Оккупация столицы Кубани началась 9 августа 1942 года. За этот промежуток времени город потерял более 13 тысяч мирных жителей. Краснодар признали одним из самых разрушенных в ходе войны городов СССР. Многие улицы краевого центра сегодня носят имена его защитников.