Астраханские студенты, отчисленные из-за участия в несогласованном митинге, подали в суд на университет

Аргументы Недели → Общество 13+

12 февраля 2021, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]

Двое студентов Астраханского университета подали в суд на свою альма-матер. Они были отчислены после участия в несогласованных акциях протеста и считают это незаконным.



Ректор АГУ Константин Маркелов рассказал, что после акции студенты «были наказаны в административном порядке» и руководство университета со студенческим самоуправлением решило отчислить трех человек. «Эти приказы я подписывал с болью в сердце, потому что переживаю за каждого и каждую из вас. Но закон есть закон. По правилам внутреннего распорядка мы были обязаны с ними попрощаться», — сообщил он.

Студенты АГУ Вера Иноземцева и Александр Мочалов с таким решением не согласны, а юрист, представляющий интересы студентов, утверждает, что руководство университета нарушило порядок отчисления: студенты не были осведомлены о подготовке приказов.

«Ректор Маркелов и другие люди, причастные к приказу, потеряли всё уважение в моих глазах и, надеюсь, в глазах общественности тоже», — написала в своем Instagram Вера