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Поклонская оценила созданную на Украине «шкалу предательства»

, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]

Поклонская оценила созданную на Украине «шкалу предательства»
Наталья Поклонская, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала разработанную в Киеве "шкалу предательства" для крымчан разжиганием вражды и посоветовала её создателям глянуть в зеркало.

По словам Поклонской, придумана методика предателями, которые переписали бизнес в Крыму на подставных людей, а за "страдания от оккупации" получают деньги на Украине. "Этим уровнем пусть измеряют себе кое-что другое — наверное, единственное, что ещё осталось у них для отнесения к мужскому полу", - написала Наталья в Instagram.

Поклонская оценила созданную на Украине «шкалу предательства»

НС

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