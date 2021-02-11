Поклонская оценила созданную на Украине «шкалу предательства»
11 февраля 2021, 21:41[ «Аргументы Недели» ]
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала разработанную в Киеве "шкалу предательства" для крымчан разжиганием вражды и посоветовала её создателям глянуть в зеркало.
По словам Поклонской, придумана методика предателями, которые переписали бизнес в Крыму на подставных людей, а за "страдания от оккупации" получают деньги на Украине. "Этим уровнем пусть измеряют себе кое-что другое — наверное, единственное, что ещё осталось у них для отнесения к мужскому полу", - написала Наталья в Instagram.
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