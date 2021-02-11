Будет ли продлен комендантский час в Латвии

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11 февраля 2021, 20:44 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: cоцсети

Правительство Латвии решает вопрос о том, что «делать» с комендантским часом: продлить или нет. По мнению Министерства внутренних дел Латвии, в случае сохранения комендантского часа он может быть сокращен до 2:00 часов ночи.

Более двух месяцев в Латвии действует комендантский час по пятницам и субботам с 22:00 до 5:00 часов утра.

Почему же правительство страны задумалось об отмене комендантского часа?

Преимущества отмены комендантского часа заключается в том, что полиция будет более эффективно контролировать ограничения, тем самым снижая заболеваемость. Более того, в случае отмены комендантского часа патрули смогут больше контролировать собрания людей.

Стоит отметить, что латвийцы пребывают в шоке от штрафов во время комендантского часа. В латвийских СМИ активно обсуждают случай, который произошел в одном из районов Латвии: поход мужчины за сигаретами во время комендантского часа обошелся ему в 1750 евро!

Полиция, конечно, объяснила «причины» такого штрафа: мужчина уже не первый раз нарушает комендантский час, ведет себя с представителями правоохранительных органов агрессивно, ругается нецензурно.

Еще латвийцев удивляет то, что штрафы в период комендантского часа гораздо выше, чем месячные доходы жителей Латвии.

Почему же такие высокие штрафы?

Правоохранительные органы Латвии не комментируют данный вопрос…