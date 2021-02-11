В Латвии ввели новые временные рамки на пересечение страны

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11 февраля 2021, 20:27 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: cоцсети

Кабинет министров Латвии постановил, что лица, которые будут пересекать страну транзитом, должны будут это сделать в течение 12 часов.

Если учитывать неблагоприятную ситуацию с коронавирусом в Латвии, важно сократить продолжительность пребывание лиц, которые пересекают границу с целью транзита по территории Латвии.

Начиная с 15 февраля, лица обязаны пересекать территорию Латвии транзитом в течении 12 часов с момента отправки подтверждающей анкеты на сайте системы персонального мониторинга covidpass.lv.

Но есть и некоторые исключения: поставщики транспортных услуг, члены экипажа грузового или технического рейса должны пересечь территорию Латвии транзитом в течении 72 часов. Под исключение попадают и пассажиры международных перевозок, которые должны пересечь территорию Латвии в течении 48 часов. А пассажиры воздушных судов могут пересекать территорию Латвии не более 24 часов.

Главное помнить, что обязательно нужно заполнить анкету в течении 48 часов до въезда в Латвию.