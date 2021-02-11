Министр благосостояния Латвии: Нужно выплатить пособие пенсионерам и инвалидам

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11 февраля 2021, 20:00 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: cоцсети

Министр благосостояния Латвии Рамона Петравича выступила с предложением о выплате единоразового пособия всем пенсионерам и инвалидам в размере 200 евро.

Следует отметить, что в Литве такая практика уже существует. Теперь и Латвия задумалась о помощи пожилым латвийцам и лицам с особыми потребностями.

По мнению г-жи Петравичи, данная инициатива помогла бы этим менее защищенным группам населения более успешно преодолеть финансовые трудности, которые связаны с кризисом в период коронавируса.

По мнению министра благосостояния, эти деньги могут пойти на расходы бытового характера: защитные маски, средства дезинфекции, медикаменты.

Сколько же потребуется денег из госбюджета?

По предварительным данным, порядка 100 миллионов евро.