Президент и премьер Латвии сделали прививку от коронавируса
11 февраля 2021, 19:51[ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]
Президент Латвии Эгилс Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш сделали прививку от коронавируса. В течение дня вакцину должны получить также экс-президенты страны Вайра Вике-Фрейберга, Валдис Затлерс, Андрис Берзиньш, Гунтис Улманис.
Первые лица государства показали пример и сделали прививку против коронавируса. Пока такая возможность предоставилась только президенту Латвии Эгилсу Левитсу, премьер-министру страны Кришьянису Кариньшу.
В латвийском обществе долго шли споры о том, почему же правительство страны не делает прививку? Большая часть населения считает необходимым предоставить высокопоставленным должностным лицам страны получить вакцину от коронавируса на ранней стадии вакцинации, чтобы они подали пример остальным членам общества.
Вакцинация высших должностных лиц страны началась одновременно с вакцинацией в центрах социального ухода.
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