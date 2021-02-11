Инвалид в Чудово умер из-за бездействия чиновников

Аргументы Недели → Общество 13+

11 февраля 2021, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]

Инвалид Кирилл Максименко проживал в городе Чудово Новгородской области. Он скончался в январе в возрасте 23 лет из-за того, что не смог получить необходимые лекарственные препараты. Обращения в прокуратуру и суд не принесли результата. Ещё прошлым летом судья постановила обеспечить инвалида лекарством. Но когда чиновники приступили к исполнению судебного решения, было уже поздно – Кириллу оставалось жить несколько дней.



В 17 лет парню ампутировали правую руку из-за саркомы костей. После врачи обнаружили у Максима лейкоз крови. Молодой человек входил в число льготников, лекарства которым обеспечиваются из федерального бюджета. Последний рецепт парню был выписан в начале прошлого года, однако получить его не удалось.



В региональном минздраве отказались комментировать ситуацию. В Москве сообщили, что деньги на покупку отправляют в субъекты своевременно. Официальное заключение о смерти будет выдано в феврале. Родители считают, что если бы их сын мог принимать препарат регулярно, он бы не скончался. Отец Максима обратился в Следственный комитет. Родитель считает, что прокуратура, судебные приставы бездействовали. Новгородская прокуратура за год подаёт порядка полусотни исков об обеспечении жителей региона льготными препаратами. Случай с семьёй Максименко далеко не первый в области.



