В жизни и смерти: как цифровые технологии изменили похоронное дело

Аргументы Недели → Общество 13+

11 февраля 2021, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Цифровизация семимильными шагами проникает во все области человеческой жизни, и сфера ритуальных услуг не стала исключением. Как и во многих других отраслях, процесс серьезно подстегнула пандемия. Ритуальные агенты теперь имеют возможность свести к минимуму количество встреч с клиентом. Они могут дистанционно оказать все необходимые услуги: оформить документы, помочь выбрать место на кладбище и подобрать ритуальную продукцию от гробов и памятников до одежды и сопутствующих товаров для проведения обряда прощания. Важную роль в этом процессе сыграли мессенджеры, через которые и происходит общение агента с клиентом. По сути, личный контакт заказчика с ритуальным агентом теперь может произойти всего один раз – при передаче паспорта умершего.

В России флагманом дижитализации похоронной сферы, как водится, стала Москва. В конце 2020 года, после открытия Ястребковского кладбища, московское ГБУ «Ритуал» начало выдавать электронные паспорта захоронений. По словам директора ГБУ «Ритуал» Артема Екимова, переход на электронные документы – лишь часть процесса цифровизации административных процессов и коммуникаций с потребителями: таковы тенденции нашего времени.

Электронные паспорта захоронений содержат ту же информацию, что и бумажные: название кладбища, номер участка, ФИО умершего и годы жизни, ФИО ответственного за захоронения и т.д. Такие паспорта теперь выдают на всех московских кладбищах. При желании можно также заменить бумажный паспорт на электронный, подав заявку через интернет.

Еще одна цифровая услуга стала востребованной именно с началом пандемии коронавирусной инфекции. Речь о видеотрансляциях церемоний прощания. В Москве для этого видеокамерами оборудованы прощальные залы всех крематориев и Похоронного дома Троекурово. За океаном эта услуга появилась несколько раньше. Это связано со спецификой американского уклада жизни, где переезд из города в город в течение жизни является обычной практикой, и люди не всегда могут успеть на похороны близкого человека. В России пока к ней отнеслись настороженно. Впрочем, в пресс-службе ГБУ «Ритуал» рассказали, что прощание-онлайн остается востребованным и после прохождения пиковых значений пандемии.

Кроме того, через интернет можно заказать уборку места захоронения, возложение цветов, покраску ограды, установку памятника и многое другое, получив отчет о проделанной работе на смартфон.

Если перевод документооборота в цифру, онлайн-магазин и электронные паспорта выглядят вполне естественным явлением в 2021 году, то к онлайн-прощаниям большинству людей еще предстоит привыкнуть. Но рано или поздно это произойдет. Пока же регионам надо догонять Москву по удобству использования цифровых сервисов в ритуальной сфере.