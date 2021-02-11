Новый железнодорожный вокзал европейского уровня появится в Москве в этом году

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11 февраля 2021, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

В столице завершается строительство нового железнодорожного вокзала – современного и, как обещают власти, очень комфортного. С открытием «Восточного» количество столичных вокзалов возрастет до десяти.

Вокзал «Восточный» возводится в составе транспортно-пересадочного узла «Черкизово», объединяющего станцию метро «Черкизовская», станцию МЦК «Локомотив» и наземный городской транспорт. Интерьеры будут выполнены в современном стиле – в светлых тонах с большим количеством открытых пространств и естественного освещения.

«Впервые в истории Москвы за последние 100 лет строится новый вокзал для поездов как ближнего следования, так и для дальнего следования восточного направления. Это стало возможным при создании единой транспортной инфраструктуры: МЦК, метро, железные дороги, МЦД, аэроэкспрессы. Все это объединяется в один транспортный узел, и появляется огромное количество возможностей у местных жителей и большие возможности у тех, кто приезжает в Москву. Потому что большинство из них, 80%, сегодня едут до центра, а потом возвращаются обратно», - рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что в районе Гольяново сейчас делают переходы, дополнительные выходы из МЦК, строят большое количество жилых домов, в том числе по программе реновации.

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» - начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов Олег Тони подчеркнул, что уже 29 мая первые пассажиры смогут воспользоваться новой инфраструктурой.

Ожидается, что пассажиропоток ТПУ «Черкизово» увеличится на треть – до 74 тыс. пассажиров в сутки. На «Восточный» переведут 27 пар поездов дальнего следования с Курского вокзала, в том числе «Ласточку» и «Стриж» по маршрутам Москва-Нижний Новгород и Москва-Иваново. А также транзитные поезда, следующие из Санкт-Петербурга и Мурманска в Адлер, Анапу, Белгород, Владикавказ, Волгоград, Ейск, Кисловодск, Махачкалу, Новороссийск, Челябинск и другие города.