Депутат Мосгордумы Киселева: На Воробьевых горах формируется целый спортивный район

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11 февраля 2021, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Депутат Мосгордумы Мария Киселева сообщила, что проект спортивного кластера на Воробьевых горах станет продолжением «Лужников» и сформирует целый спортивный район по обе стороны Москвы-реки.

«Москвичи, которые любят зимние виды спорта, смогут покататься там на санях, сноуборде и на горных лыжах, причем сложность маршрута можно будет выбирать в зависимости от навыков и пожеланий. Исчезнет необходимость выезжать куда-то из города на выходные ради активного отдыха. Считаю это значимым шагом в развитии московской спортивной инфраструктуры», - отметила депутат.

По ее словам, в спортивном кластере на Воробьевых горах будут обустроены три горнолыжные трассы длиной 130, 150 и 170 м, лыжный трамплин и трамплин для сноуборда «Big Air». Трассы планируется открыть уже к следующей зиме. Также она сообщила о том, что в будущем на Воробьевых горах появится спортшкола.

Мария Киселева подчеркнула, что проект предусматривает восстановление исторического горнолыжного трамплина К-72:

«Сейчас ведутся работы по защите склона и обновлению инженерных коммуникаций. Затем начнется монтаж нового объекта. На верхнем уровне трамплина разместится смотровая площадка. Оттуда можно будет сделать красивые фотографии Москва-реки».

По словам депутата, уже к 2023 году планируется полное завершение работ.

Она рассказала, что спортивный кластер на Воробьевых горах существовал еще в 1980-х годах, но в определенный момент перестал соответствовать современным требованиям. По ее словам, после реконструкции горнолыжная спортивная база будет включать комплекс из четырех деревянных одноэтажных домов, пункт проката и навес для инженерной техники. Внутри домов будут расположены тренажерный зал, комната оказания медицинской помощи, тренерские комнаты, раздевалки, мастерские по ремонту инвентаря, административно-управленческие помещения, блок восстановления и рекреации, комната для сбора команд.

Известно, что в декабре прошлого года комплекс запустил массовые свободные катания по склону, длина которого составляет около 300 метров.

«Перепад высот – 52 метра, так что вряд ли кто-то пожалуется на недостаток экстрима. Склон качественный, соответствует всем требованиям, а из-за искусственного снега сможет работать до весны. Новые проекты, полагаю, будут реализованы на таком же высоком уровне», - заключила депутат Мосгордумы.