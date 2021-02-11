Мутко предлагает скорректировать программу льготной ипотеки

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11 февраля 2021, 14:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Виталий Мутко. Фото: сайт Кремля

Гендиректор корпорации «Дом.РФ» Виталий Мутко считает, что программу льготной ипотеки под 6,5% нужно прекратить в тех регионах, где цены выросли особенно сильно. По его словам, рост цен больше 19% нивелирует эффект от программы.

По его словам, это главная корректировка, необходимая для того чтобы продлить программу льготной ипотеки после 1 июля 2021 года.

«Если рекордными темпами выдавать ипотеку на первичный рынок, особенно в той десятке городов, где цены улетели за 20%, то, в принципе, такого эффекта эта антикризисная поддержка не дает», — заявил Мутко.

Он также напомнил, что программа льготной ипотеки задумывалась не столько как механизм поддержки застройщиков, сколько как мера для поддержки граждан, у которых упали доходы.

Ранее Мутко заявил, что около 40% граждан России не способны взять ипотеку.