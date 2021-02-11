СМИ опубликовали видео особняка, приобретенного «загадочным русским» за наличные во Флориде

Покупатель из России, имя которого хранится в тайне, за наличные деньги приобрел особняк в пригороде Майами во Флориде. О сделке стало известно из книги брокера Райана Серханта «Энергия больших денег», - пишет New York Post.
По данным агента по продаже недвижимости, за люксовый дом заплачено около 140 миллионов долларов. Особняк, проданный «загадочному русскому», был построен в Палм-Бич — городе фактически в пригороде Майами, расположенном примерно в 100 км от него к северу на побережье Атлантики.
До 2008 года этим поместьем владел Дональд Трамп, до того, как его купил российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев за 95 миллионов долларов.
Видео на сайте nypost.com.
Этой сделкой СМИ заинтересовались в 2016 году, когда Трамп победил на выборах президента США. Американские СМИ писали о «русском следе» на выборах.
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