СМИ опубликовали видео особняка, приобретенного «загадочным русским» за наличные во Флориде

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11 февраля 2021, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: New York Post

фото: pixabay.com

Покупатель из России, имя которого хранится в тайне, за наличные деньги приобрел особняк в пригороде Майами во Флориде. О сделке стало известно из книги брокера Райана Серханта «Энергия больших денег», - пишет New York Post.

По данным агента по продаже недвижимости, за люксовый дом заплачено около 140 миллионов долларов. Особняк, проданный «загадочному русскому», был построен в Палм-Бич — городе фактически в пригороде Майами, расположенном примерно в 100 км от него к северу на побережье Атлантики.

До 2008 года этим поместьем владел Дональд Трамп, до того, как его купил российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев за 95 миллионов долларов.

Видео на сайте nypost.com.

Этой сделкой СМИ заинтересовались в 2016 году, когда Трамп победил на выборах президента США. Американские СМИ писали о «русском следе» на выборах.