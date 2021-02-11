В Норвегии автобус с российскими рыбаками попал в ДТП

В Норвегии автобус с российскими рыбаками сегодня утром попал в ДТП. Пять человек получили травмы. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно оказали первую помощь пострадавшим россиянам.
Генконсульство России в Киркенесе на странице "ВКонтакте" написало, что съехал в кювет автобус, перевозивший 38 рыбаков российских траулеров из аэропорта норвежского Киркенеса в сторону границ.
В автобусе находились 34 моряка с траулера "Обеляй" и 4 с траулера "Капитан Дураченко". Пострадавших россиян отвезли в больницу Киркенеса. Судовое агентство планирует доставить моряков в Россию другим автобусом.
Генконсульство России в Киркенесе находится в контакте с компанией-судовладельцем, норвежскими правоохранительными органами и судовым агентом.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.