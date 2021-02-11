В Норвегии автобус с российскими рыбаками попал в ДТП

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11 февраля 2021, 14:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Консульство РФ в Норвегии

фото из соцсети ВКонтакте

В Норвегии автобус с российскими рыбаками сегодня утром попал в ДТП. Пять человек получили травмы.

Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно оказали первую помощь пострадавшим россиянам.

Генконсульство России в Киркенесе на странице "ВКонтакте" написало, что съехал в кювет автобус, перевозивший 38 рыбаков российских траулеров из аэропорта норвежского Киркенеса в сторону границ.

В автобусе находились 34 моряка с траулера "Обеляй" и 4 с траулера "Капитан Дураченко".

Пострадавших россиян отвезли в больницу Киркенеса. Судовое агентство планирует доставить моряков в Россию другим автобусом.

Генконсульство России в Киркенесе находится в контакте с компанией-судовладельцем, норвежскими правоохранительными органами и судовым агентом.