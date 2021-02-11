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11 февраля 2021, 14:06 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Фото: соцсети

Проект «Блог-туры «Путешествуем по России» стартует в Санкт-Петербурге летом 2021 года. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

Проект ««Блог-туры «Путешествуем по России» разработан при поддержке Молодежного парламента при Госдуме. Инициативу Комитета поддержали Ростуризм и блогерское сообщество.

Проект «Блог-туры» - это путешествия блогеров по регионам России с ежедневным видеоотчетом в своих блогах. Всего в течение 2021 года будет проведено 6 блог-туров по 7 дней каждый. Видеоотчеты о них планируется разместить на специально созданном сайте «Путешествуем по России».

– Лидеры мнений обратят внимание своей аудитории на достопримечательности российских регионов, погрузят зрителей в региональную специфику и колорит, помогут советами по организации отдыха, – отметил Борис Пайкин. – В своих блогах они презентуют регионы с наиболее выигрышной стороны, расскажут о преимуществах отдыха в России и на собственном примере продемонстрируют туристический потенциал России для разных видов отдыха.

Неслучайно пилотным регионом, где стартует проект «Блог-туры» станет Санкт-Петербург. Мне повезло родиться в этом городе, который ежегодно принимает миллионы туристов из разных уголков планеты. Санкт-Петербург интересен всем: любителям российской истории, литературы и поэзии, архитектуры и дворцово-паркового искусства, просто людям умеющим ценить красоту в различных ее проявлениях.

До последнего времени популярные тревел-блогеры, общая аудитория которых насчитывает более 40 миллионов подписчиков, были ориентированы на выездной туризм. С прошлого года ситуация изменилась, сегодня путешественники, ведущие видеоотчеты, планируют маршруты по России. Уверен, проект послужит популяризации не только внутреннего, но и въездного туризма, – заключил Борис Пайкин.