Юрист объяснил, как можно получить выплату от государства один раз в год

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11 февраля 2021, 13:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 1prime.ru

фото: pixabay.com

Юрист Егор Редин объяснил, как можно законно получить выплату от государства один раз в год.

Единовременную материальную помощь (ЕМП) могут получить только малоимущие граждане.

Претендующему на выплату, согласно Федерального закона № 178-ФЗ, нужно соответствовать перечисленным в законе требованиям.

По данным юриста Егора Редина, сумма ЕМП разная для каждого региона и исчисляется с учетом условий проживания на данной территории, величины прожиточного минимума, средней заработной платы и прочих факторов.

Так в Брянской области размер выплаты рассчитывается как 30% от разности между суммой величин прожиточных минимумов и общим доходом на всех членов семьи заявителя.

В Московской области выплата на одного члена семьи составляет не более 6000 рублей в год. В Удмуртии можно получить разные суммы ЕМП, в зависимости от статуса гражданина и его жизненной ситуации. Одинокие беременные женщины могут получить 3 000 рублей, а студенческая семья при появлении ребенка — 15 000 рублей.

Крупные размеры выплат получают граждане, проживающие в Ямало-Ненецком автономном округе. Как рассказал Редин, при наступлении экстремальной жизненной ситуации им могут выплатить 50 тысяч рублей.

По информации юриста, в регионах могут быть введены дополнительные условия для получения единовременной помощи или же дополнительные основания для отказа в ее предоставлении.

О возможности получения дополнительных выплат малоимущим говорится в Постановлении правительства от 19 августа 2020 года, которое расширяет возможности использования средств по социальному контракту.

Полученные по соцконтракту средства можно использовать на покупку одежды, обуви и школьных товаров для детей. Желающие начать свой бизнес смогут приобрести расходные материалы и частично возместить стоимость аренды.

Целевая государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается на срок от трех месяцев до одного года.